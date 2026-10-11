Kyiv propose à Moscou une désescalade réciproque sur l'énergie

Le président ukrainien Volodimir Zelensky s'est dit prêt dimanche à suspendre les attaques de l'Ukraine contre les raffineries de pétrole russes si Moscou cesse ses propres frappes contre les infrastructures énergétiques ukrainiennes, estimant que toute mesure de désescalade du conflit devait être réciproque et assortie de garanties réelles.

S'exprimant sur l'application Telegram, Volodimir Zelensky a déclaré qu'il poursuivrait dimanche ses discussions avec les dirigeants européens et que des échanges avaient lieu quotidiennement sur des dispositifs supplémentaires de défense aérienne, notamment des munitions pour les avions de combat.

Samedi, le président américain Donald Trump a appelé l'Ukraine à remplacer Volodimir Zelensky et a déclaré qu'il "ferait mieux d'arrêter immédiatement" de frapper les raffineries de pétrole russes.

Volodimir Zelensky a déclaré que le bilan des victimes dans la ville méridionale de Zaporijjia s'était alourdi à 23 morts, dont quatre enfants, après avoir été lourdement frappée par la Russie samedi.

(Daniel Flynn; version française Nicolas Delame)