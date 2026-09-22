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Kyiv disposé à une trêve énergétique avec Moscou, dit Zelensky après avoir rencontré Trump
information fournie par Reuters 22/09/2026 à 23:56
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Le président ukrainien Volodimir Zelensky a déclaré mardi soir avoir discuté avec le président américain Donald Trump d'efforts destinés à parvenir à mettre fin à la guerre avec la Russie, dont la possibilité de convenir avec Moscou d'un cessez-le-feu pour les infrastructures énergétiques.

S'exprimant devant les journalistes à l'issue d'une réunion de 40 minutes avec Donald Trump, à New York, en marge de l'Assemblée générale des Nations unies, Volodimir Zelensky a fait savoir que Kyiv était disposé à étudier tout format de trêve énergétique avec Moscou.

Il n'y a eu aucune discussion sur la possibilité que l'Ukraine cesse de manière unilatérale ses attaques contre les raffineries russes de pétrole, a ajouté le président ukrainien.

Donald Trump avait exprimé ces derniers jours sa préoccupation à l'égard des dégâts causés par Kyiv aux infrastructures pétrolières russes, des attaques contribuant à la hausse des prix énergétiques aux Etats-Unis - une situation qui embarrasse le président américain en amont des élections de mi-mandat au Congrès américain ("midterms") en novembre.

Avant sa rencontre avec Volodimir Zelensky, il avait fait part aux journalistes de son intention d'évoquer avec son homologue ukrainien les attaques contre les raffineries russes. "C'est un coup rude pour les Russes, et c'est un coup rude pour les prix du diesel", avait-il dit.

Par ailleurs, mardi soir, Volodimir Zelensky a répété qu'il était prêt à rencontrer Vladimir Poutine lors d'une réunion trilatérale avec Donald Trump, tout en ajoutant que rien n'indiquait pour l'heure que le président russe était désireux de discuter. "Je suis prêt à mettre fin à la guerre", a déclaré le dirigeant ukrainien aux journalistes.

(Reportage de Tom Balmforth, avec la contribution de John Irish au Nations unies, Daniel Flynn et Anna Voitenko à Kyiv; version française Jean Terzian)

Guerre en Ukraine
Donald Trump
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