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Kyiv conditionne un arrêt des frappes à des garanties
information fournie par Reuters 14/09/2026 à 18:48
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L'Ukraine est prête à cesser ses frappes contre la Russie si ses partenaires s'assurent que Moscou s'abstiendra de viser ses installations énergétiques, ses infrastructures et ses voies d'approvisionnement alimentaire, a déclaré lundi le président ukrainien Volodimir Zelensky.

Cette déclaration intervient après celle du président américain Donald Trump affirmant que l'Ukraine et la Russie étaient convenues de ne plus frapper leurs infrastructures énergétiques respectives.

"L'Ukraine a accepté de ne pas frapper les cibles de l'Energie Russe. La Russie a accepté de faire de même!", a-t-il écrit sur son réseau Truth Social.

Volodimir Zelensky a dit que l'Ukraine n'était pas convaincue que la Russie soit disposée à respecter un tel accord.

"La guerre doit prendre fin. Et une mesure de désescalade concernant les infrastructures critiques pourrait constituer un premier pas vers la paix. Nous attendons des précisions de nos partenaires", a écrit Volodimir Zelensky sur l'application Telegram.

(Daphne Psaledakis, Katharine Jackson, version française Tangi Salaün et Sophie Louet)

Guerre en Ukraine
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