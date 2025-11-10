Kushner en Israël pour discuter de Gaza avec Netanyahu

Une délégation américaine emmenée par Jared Kushner, gendre de Donald Trump, a rencontré lundi le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahu pour évoquer la deuxième phase, bien plus complexe à mettre en oeuvre a priori, du cessez-le-feu dans la bande de Gaza ainsi que le sort de combattants du Hamas bloqués dans des tunnels.

Les Etats-Unis et plusieurs pays de la région sont parvenus le mois dernier à convaincre Israël et le Hamas à respecter un cessez-le-feu dans la bande de Gaza après deux ans de guerre, dans le cadre d'un plan en 20 points parrainé par le président américain Donald Trump.

La mise en oeuvre de ce plan nécessite toutefois qu'Israël et le Hamas parviennent à des accords sur diverses questions ayant fait échouer de précédents efforts de paix. Les deux camps doivent aussi régler le problème immédiat lié au sort des combattants du Hamas coincés dans des tunnels dans la bande de Gaza.

Benjamin Netanyahu et Jared Kushner ont discuté du désarmement du Hamas, de la démilitarisation de la bande de Gaza et des mesures permettant de garantir que le mouvement palestinien n'exercera plus jamais aucun rôle dans la gouvernance de l'enclave, autant de points censés être abordés au cours de la prochaine phase du plan de cessez-le-feu, a dit un porte-parole du gouvernement israélien.

S'exprimant à la Knesset lundi, Benjamin Netanyahu a répété que la bande de Gaza serait démilitarisée de gré ou de force.

Un responsable informé de la teneur de la réunion entre le Premier ministre israélien et la délégation américaine a déclaré que les discussions avaient aussi porté sur les combattants bloqués dans les tunnels et sur l'éventuelle force internationale de stabilisation envisagée pour Gaza dans le cadre du plan Trump.

Environ 200 combattants du Hamas sont bloqués dans des tunnels sous Rafah dans une zone toujours contrôlée par l'armée israélienne. Le Hamas réclame qu'ils soient autorisés à partir, ce que refuse Israël jusqu'à présent.

Toute décision israélienne sur Gaza est prise en collaboration avec l'administration Trump, a dit le porte-parole du gouvernement israélien.

L'émissaire américain Steve Witkoff a déclaré la semaine dernière que les efforts visant à régler cette question en permettant à ces combattants de retourner en sécurité dans des secteurs de Gaza contrôlés par le Hamas en échange de leur désarmement représentaient un test pour la mise en oeuvre des prochaines phases du plan de cessez-le-feu.

Un responsable du Hamas a dit que les discussions se poursuivaient sur le sujet. Le mouvement palestinien souhaite régler ce problème et "supprimer tout prétexte qu'Israël pourrait utiliser pour saper l'accord de cessez-le-feu", a dit ce responsable, en ajoutant que son mouvement refusait toute reddition de ses combattants.

(Steven Scheer et Maayan Lubell à Jérusalem et Nidal al-Mughrabi au Caire, rédigé par Angus McDowall, version française Bertrand Boucey, édité par Tangi Salaün)