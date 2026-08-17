Kushner a terminé ses entretien au sujet du plan de Trump pour Gaza, peu de résultats

(Actualisé avec la fin de l'entretien entre Kushner et Netanyahu)

par Alexander Cornwell

Jared Kushner, émissaire américain et gendre du Donald Trump, a clôturé lundi deux jours de rencontres avec les dirigeants israéliens et ceux du Hamas pour sortir de l'impasse le plan du président américain pour Gaza, mais aucun signe d'une avancée imminente n'est apparu, les deux parties campant sur leurs positions.

Jared Kushner a rencontré le Premier ministre Benjamin Netanyahou en Israël, au lendemain d’un entretien avec le dirigeant politique du Hamas en Égypte, dans le but de relancer ce plan qui est au point mort.

Israël a en effet mené des frappes aériennes et s’est emparé de nouveaux territoires à Gaza malgré le cessez-le-feu conclu en octobre, tandis que le Hamas refuse de déposer les armes.

Donald Trump a déclaré fin juillet qu'un accord avait été conclu en vue du désarmement complet du Hamas et d'autres groupes armés à Gaza. Le président américain a indiqué que l'accord serait mis en œuvre par étapes, avec un retrait progressif des forces israéliennes de Gaza en fonction du désarmement du Hamas.

Mais Benjamin Netanyahu, qui brigue un nouveau mandat lors des élections prévues en octobre, a publiquement rejeté le plan du président américain, qui prévoit également qu'une force internationale de stabilisation collabore avec une nouvelle force de police palestinienne pour assurer la sécurité de la bande de Gaza.

Le Hamas a déclaré avoir accepté ce plan, mais a précisé que sa mise en œuvre dépendrait du respect préalable par Israël de ses propres engagements, notamment le retrait et la cessation des attaques.

Benjamin Netanyahu a déclaré que l'armée israélienne ne se retirerait qu'une fois que le Hamas et les autres groupes armés de Gaza auraient été complètement désarmés.

Selon des diplomates, il est peu probable qu'Israël fasse des concessions majeures concernant Gaza avant les élections du 27 octobre.

PEU DE PROGRÈS DANS LE PROJET AMÉRICAIN

Nikolaï Mladenov, ancien responsable bulgare des Nations unies et l'envoyé spécial de Trump pour Gaza au sein du Conseil pour la paix, était présent à la réunion entre Jared Kushner et Benjamin Netanyahu.

Il a contribué à la conclusion de l’accord de désarmement du mois dernier et est largement considéré comme le principal artisan de la mise en oeuvre du plan américain en 20 points visant à mettre fin à la guerre à Gaza.

Mais peu de progrès ont été enregistrés jusqu’à présent, Israël continuant de mener des frappes dans l'enclave. Le mois dernier, le Hamas a accepté une nouvelle feuille de route en 15 points soutenue par les États-Unis, mais l'Etat hébreu l'a rejetée.

Selon une source diplomatique, le dirigeant du Hamas, Khalil Al-Hayya, était présent lors de certaines des réunions que les médiateurs ont tenues dimanche au Caire avec Jared Kushner et Nikolaï Mladenov.

Il s'agissait de la deuxième rencontre connue de Jared Kushner avec des représentants du Hamas, le groupe palestinien qualifié d'organisation terroriste par les États-Unis.

Le gendre de Donald Trump avait rencontré des responsables du Hamas aux côtés de l'émissaire américain Steve Witkoff en octobre 2025, contribuant ainsi à la conclusion d'un accord qui avait abouti à un cessez-le-feu à Gaza et à la libération des otages restants capturés lors des attaques du Hamas du 7 octobre 2023 en Israël.

(Rédigé par Tom Perry ; version française Etienne Breban, édité par Benoit Van Overstraeten)