 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

KPMG se retire du secteur de l'audit fédéral aux États-Unis
information fournie par Reuters 29/04/2026 à 14:46

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) (Modifications apportées aux sources, ajout d'une déclaration du porte-parole de KPMG) par Hyunsu Yim et Heera Hari

Le cabinet KPMG, l'un des "Big Four", se retire de ses activités d'audit pour le gouvernement fédéral et va redéployer son personnel, a déclaré mercredi un porte-parole.

KPMG se retire progressivement de ses fonctions d'audit fédéral dans le cadre d'un "processus pluriannuel" et redéploiera ses experts en audit fédéral au sein du cabinet afin de répondre aux besoins des clients, a déclaré un porte-parole à Reuters dans un e-mail, sans donner plus de détails.

Le Financial Times a rapporté plus tôt mercredi que le cabinet allait redéployer plus de 450 employés aux États-Unis après avoir perdu un contrat de 60 millions de dollars par an avec le Pentagone.

L'armée américaine était le plus gros client de la division d'audit fédéral de KPMG, selon l'article, qui ajoute que le cabinet met également fin à des contrats avec d'autres branches du gouvernement.

Un porte-parole du Pentagone n'a pas immédiatement répondu à une demande de commentaire.

Dans une vidéo publiée sur X cette semaine, le secrétaire américain à la Défense, Pete Hegseth, a déclaré que le Pentagone réduisait de deux tiers le nombre d’audits distincts et disparates, et ferait appel à un "cabinet d’audit de classe mondiale" en tant qu’auditeur du groupe.

KPMG a audité l'armée américaine pendant près d'une décennie; cependant, le département de la Défense prévoit désormais de faire appel à un nouveau cabinet d'audit pour superviser une plus grande partie des comptes de l'armée, selon le rapport du FT. Les critiques bipartites à l'encontre des problèmes de responsabilité financière du Pentagone se sont multipliées après que celui-ci a échoué l'année dernière, pour la huitième année consécutive, à l'audit annuel .

Certains membres du personnel de KPMG ont déjà été affectés à d'autres fonctions, tandis que d'autres changeront de poste d'ici à l'expiration du dernier contrat fédéral en 2030, a indiqué le FT.

Le premier audit du Pentagone a été réalisé en 2018 et a systématiquement échoué, reflétant des problèmes persistants au niveau des systèmes et de la comptabilité au sein de sa vaste bureaucratie. Les législateurs ont fixé à 2028 la date limite à laquelle le département devra passer un audit indépendant.

© 2026 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

Pages les plus populaires

  • Accueil Bourse
  • Tous les cours boursiers
  • Cours CAC 40
  • Indices boursiers internationaux
  • Palmarès Bourse
  • Cours du Pétrole (Brent)
  • Convertisseur de devises
  • Convertisseur dollar / euro
  • Convertisseur euro / dollar
  • Convertisseur livres / euro
  • Convertisseur franc suisse / euro

L'offre BoursoBank