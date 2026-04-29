KPMG se retire du secteur de l'audit fédéral aux États-Unis

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) (Modifications apportées aux sources, ajout d'une déclaration du porte-parole de KPMG) par Hyunsu Yim et Heera Hari

Le cabinet KPMG, l'un des "Big Four", se retire de ses activités d'audit pour le gouvernement fédéral et va redéployer son personnel, a déclaré mercredi un porte-parole.

KPMG se retire progressivement de ses fonctions d'audit fédéral dans le cadre d'un "processus pluriannuel" et redéploiera ses experts en audit fédéral au sein du cabinet afin de répondre aux besoins des clients, a déclaré un porte-parole à Reuters dans un e-mail, sans donner plus de détails.

Le Financial Times a rapporté plus tôt mercredi que le cabinet allait redéployer plus de 450 employés aux États-Unis après avoir perdu un contrat de 60 millions de dollars par an avec le Pentagone.

L'armée américaine était le plus gros client de la division d'audit fédéral de KPMG, selon l'article, qui ajoute que le cabinet met également fin à des contrats avec d'autres branches du gouvernement.

Un porte-parole du Pentagone n'a pas immédiatement répondu à une demande de commentaire.

Dans une vidéo publiée sur X cette semaine, le secrétaire américain à la Défense, Pete Hegseth, a déclaré que le Pentagone réduisait de deux tiers le nombre d’audits distincts et disparates, et ferait appel à un "cabinet d’audit de classe mondiale" en tant qu’auditeur du groupe.

KPMG a audité l'armée américaine pendant près d'une décennie; cependant, le département de la Défense prévoit désormais de faire appel à un nouveau cabinet d'audit pour superviser une plus grande partie des comptes de l'armée, selon le rapport du FT. Les critiques bipartites à l'encontre des problèmes de responsabilité financière du Pentagone se sont multipliées après que celui-ci a échoué l'année dernière, pour la huitième année consécutive, à l'audit annuel .

Certains membres du personnel de KPMG ont déjà été affectés à d'autres fonctions, tandis que d'autres changeront de poste d'ici à l'expiration du dernier contrat fédéral en 2030, a indiqué le FT.

Le premier audit du Pentagone a été réalisé en 2018 et a systématiquement échoué, reflétant des problèmes persistants au niveau des systèmes et de la comptabilité au sein de sa vaste bureaucratie. Les législateurs ont fixé à 2028 la date limite à laquelle le département devra passer un audit indépendant.