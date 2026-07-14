KPMG Australie va supprimer des centaines d'emplois et réduire la rémunération de ses associés, selon l'AFR

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La branche australienne de KPMG, actuellement en difficulté, s'apprête à supprimer des centaines d'emplois et à réduire la rémunération de ses associés jusqu'à un cinquième, a rapporté mardi l'Australian Financial Review, alors que l'entreprise fait face aux retombées d'un scandale lié à la fuite d'informations d'audit. KPMG Australie a fait l'objet d'allégations émanant d'un lanceur d'alerte selon lesquelles l'entreprise aurait utilisé des données confidentielles de clients pour remporter des contrats lucratifs. Plusieurs départs de haut niveau ont eu lieu depuis le scandale, notamment ceux du président, du directeur général et du responsable de l'audit.

KPMG a reconnu avoir mal géré la plainte déposée par le lanceur d’alerte et a lancé une quatrième enquête interne, les précédentes n’ayant pas permis d’établir l’existence d’actes répréhensibles.

Le nombre de suppressions d’emplois n’a pas encore été arrêté, mais il pourrait dépasser les 1 000, selon l’AFR, qui cite des sources proches du dossier.

Un porte-parole de KPMG a déclaré au quotidien australien que le cabinet évaluait “une série d’options visant à garantir que l’entreprise reste bien positionnée pour relever les défis à venir”.

Ces options comprennent une révision du modèle opérationnel, de la structure des coûts et des besoins en personnel, a précisé le porte-parole, ajoutant qu’aucune décision concernant des mesures spécifiques n’avait encore été prise.

Reuters n’a pas pu joindre de représentant de KPMG pour obtenir des commentaires en dehors des heures de bureau habituelles.

KPMG compte environ 10 000 employés en Australie, dont plus de 600 associés, selon son site web.

L’autorité australienne de régulation des entreprises a ouvert une enquête officielle sur KPMG Australie en mai et a élargi la semaine dernière son examen du secteur aux plaintes relatives à la conduite des audits au sein des quatre grands cabinets d’audit.

Le scandale des fuites d’audit a été rendu public en mars, lorsque Deborah O’Neill, sénatrice du Parti travailliste au pouvoir en Australie, a invoqué l’immunité parlementaire pour soulever des questions qu’un lanceur d’alerte — un ancien cadre supérieur — avait portées à la connaissance de l’entreprise en 2024.