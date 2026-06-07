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Kosovo-Le parti du Premier ministre annoncé en tête des législatives
information fournie par Reuters 07/06/2026 à 21:07

(Actualisé avec résultat partiel)

Vetëvendosje, le parti du Premier ministre du Kosovo Albin Kurti, est annoncé en tête des élections législatives organisées dimanche avec 42,3% des voix après dépouillement de 55% des bulletins de vote, selon les données de la commission électorale.

Ces élections législatives, les troisièmes en seulement 18 mois, ont été organisées face à l'incapacité des partis politiques à parvenir à un compromis pour désigner un nouveau chef de l'Etat.

Plus jeune pays d'Europe depuis sa proclamation d'indépendance de la Serbie en 2008, le Kosovo souhaite adhérer à l'Union européenne mais ne dispose pas d'institutions fonctionnelles depuis quasiment un an, son Parlement fragmenté ne parvenant pas d'abord à se doter d'un président puis à désigner un nouveau chef de l'Etat.

Avant le scrutin, les observateurs prédisaient une nouvelle victoire pour le parti d'Albin Kurti mais, même en cas de succès confirmé, le chef du gouvernement devra rechercher des compromis avec d'autres formations pour rassembler une majorité des deux tiers nécessaire à la désignation d'un nouveau président.

Vetëvendosje a recueilli 51,1% des suffrages lors des dernières élections en décembre mais n'est pas parvenu à s'entendre avec d'autres partis sur le nom du futur chef de l'Etat, dont la fonction est essentiellement honorifique, ce qui a entraîné la dissolution du Parlement en avril et la convocation d'un nouveau scrutin législatif.

L'UE a exhorté les représentants politiques du Kosovo à doter leur pays d'institutions solides capables de mettre en oeuvre les réformes jugées nécessaires à une adhésion au bloc.

(Fatos Bytyci, rédigé par Angeliki Koutantou ; version française Camille Raynaud, Elizabeth Pineau et Benjamin Mallet)

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