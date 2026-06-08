Kosovo-Le parti au pouvoir en tête des législatives anticipées, sans majorité

par Fatos Bytyci

Le parti du Premier ministre sortant Albin Kurti a remporté les élections législatives anticipées au Kosovo, sans obtenir toutefois la majorité parlementaire qui lui aurait permis de mettre fin à la crise politique prolongée dans le pays, qui connaissait dimanche son troisième scrutin en dix-huit mois.

Après dépouillement de 99,4% des bulletins, le parti Vetëvendosje (VV) est crédité de 43% des suffrages, devant le Parti démocratique (PDK, 21%) et la Ligue démocratique (LDK, 18%), montrent les résultats officiels.

Cela va contraindre le parti de gauche à négocier des accords de coalition pour pouvoir former un nouveau gouvernement, et à effectuer des compromis pour pouvoir élire un nouveau président - une majorité des deux tiers est requise.

Si le rôle du président est avant tout symbolique, les profondes divisions politiques et la fragmentation du Parlement ont empêché la nomination d'un chef de l'Etat ainsi que celle d'un 'speaker' au Parlement. Le gouvernement se trouve dans une situation de blocage depuis de longs mois, entravant toute démarche potentielle du Kosovo pour intégrer l'Union européenne.

Des électeurs interrogés dans les bureaux de vote ont exprimé dimanche leur lassitude à l'égard de ces élections à répétition et de l'impasse politique dans le pays, le plus jeune et le plus pauvre d'Europe.

Le taux de participation s'est élevé à 37%, contre 45% en décembre dernier lors du précédent scrutin, remporté par Vetëvendosje avec 51% des voix. Le parti d'Albin Kurti, au pouvoir depuis 2021, avait toutefois échoué ensuite à s'accorder avec d'autres partis sur l'identité du président, une impasse qui a débouché en avril sur la dissolution du Parlement.

L'UE a exhorté les politiciens du Kosovo, qui a déclaré son indépendance en 2008, à mettre sur pied des institutions solides capables de réaliser les réformes nécessaires pour intégrer le bloc communautaire.

Environ 2,1 millions d'électeurs étaient inscrits sur les listes, un total supérieur au nombre d'habitants du Kosovo (1,6 million), illustrant le rôle de la diaspora qui a principalement émigré en Europe occidentale et est plutôt favorable au parti d'Albin Kurti.

(Fatos Bytyci; version française Jean Terzian)