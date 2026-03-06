Kosovo-La présidente dissout le Parlement, troisièmes élections en un an

La présidente du Kosovo, Vjosa Osmani, a une nouvelle fois dissous le Parlement du pays vendredi et a convoqué des élections législatives - les troisièmes en à peine plus d'un an - après que les parlementaires ont échoué à élire un nouveau chef de l'Etat dans le temps imparti.

Le choix devait être fait avant jeudi minuit alors que le mandat de Vjosa Osmani arrive à son terme en avril, mais les membres de l'opposition ont refusé de prendre part au vote.

Selon la constitution du Kosovo, qui a obtenu son indépendance de la Serbie en 2008, une incapacité à élire un nouveau président déclenche la tenue d'élections législatives anticipées.

Cette nouvelle dissolution du Parlement prolonge le blocage politique dans lequel le Kosovo, qui aspire à devenir membre de l'Union européenne, est plongé depuis un an alors que les parlementaires doivent ratifier des accords de prêt de l'UE et de la Banque mondiale d'un montant d'un milliard d'euros.

Les dernières élections législatives, remportées par le parti Vetevendosje du Premier ministre Albin Kurti, datent de décembre 2025 tandis que celles de février 2025 n'avaient pas permis de dégager une coalition gouvernementale, conduisant Vjosa Osmani à décider une dissolution en novembre.

"Un Parlement qui ne peut élire un président ne peut prolonger le processus à l'infini, malgré des tentatives en ce sens", a déclaré la présidente dans un communiqué, ajoutant qu'elle rencontrerait les partis politiques ce vendredi avant de fixer la date du scrutin.

