KORIAN AUTORISÉ À RACHETER LE GROUPE DE SOINS PSYCHIATRIQUES INICEA PARIS (Reuters) - L'autorité française de la concurrence a autorisé jeudi l'acquisition par Korian du groupe de soins psychiatriques Inicea. L'exploitant de maisons des retraites et gérant de nombreux Ehpad est entré en discussions exclusives en octobre en vue du rachat du spécialiste de la santé mentale pour une valeur d'entreprise de 360 millions d'euros (Claude Chendjou et Nicolas Delame)

