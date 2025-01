KNDS en négociations exclusives pour l'achat des activités défense de Texelis

KNDS, groupe de défense franco-allemand spécialisé dans les véhicules blindés, est entré en négociations exclusives pour l'acquisition des activités défense du français Texelis, spécialiste des systèmes de mobilité.

Un modèle de char Leopard 2 A-RC 3.0, produit par KNDS (illustration) ( AFP / JULIEN DE ROSA )

Un protocole d'accord a été annoncé mercredi et la finalisation de cette opération, qui nécessitera la scission de Texelis en deux sociétés — Texelis Défense et Texelis Transport — est attendue pour la fin de l’année 2025, ont annoncé les deux groupes dans un communiqué commun.

Texelis a remporté en 2018 avec KNDS (ex-Nexter) le marché pour la fourniture de près d'un millier de blindés légers Serval d'ici 2030 dans le cadre du programme Scorpion de l'armée française; Texelis fournit la chaîne cinématique et la mobilité, KNDS assemblant les blindés.

"Ce projet structurant nous permettrait de renforcer notre croissance et d’accroitre nos compétences dans le domaine de la mobilité, avec une entreprise française performante que nous connaissons bien et qui est déjà notre partenaire" au sein du groupement fabriquant le Serval", a déclaré Nicolas Chamussy, directeur général de KNDS France.

Pour Charles-Antoine de Barbuat, président de Texelis, "l'intégration à terme de l’activité Défense de Texelis dans le groupe KNDS ouvrirait de nombreuses perspectives de croissance, au-delà d’un premier succès de collaboration".

Texelis qui emploie 350 salariés pour un chiffre d’affaires d’environ 110 millions d’euros en 2024 est en pointe sur l’hybridation des véhicules et engins blindés de combat ainsi que sur la gestion énergétique appliquée aux transports.

En complément de son site de production de Limoges, Texelis dispose déjà d’une antenne sur le site KNDS France de Roanne.

Basé à Amsterdam, KNDS a été créé en 2015 via l'association de Krauss-Maffei Wegmann (KMW) et de Nexter, deux des principaux fabricants européens de systèmes militaires terrestres basés en Allemagne et en France.

Il emploie 10.000 personnes, avec un chiffre d'affaires de 3,3 milliards d'euros en 2023, un carnet de commandes d'environ 16 milliards d'euros et des prises de commandes de 7,8 milliards d'euros.