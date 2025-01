Klaus Schwab, l’homme qui se cache derrière le Forum de Davos

Le Forum de Davos s'est ouvert lundi 20 janvier au soir avec une saveur toute particulière. Klaus Schwab, économiste allemand âgé de 86 ans, père du rassemblement économique et politique le plus célèbre du monde, s'apprête à passer la main. C'est son dernier Davos en tant que président…

Ce fils d'industriel, diplômé en ingénierie et en économie des universités suisses de Fribourg et de Zurich, détenteur aussi d'un MBA à Harvard, transforme tous les ans, l'espace de quelques jours en janvier, une petite station alpine suisse en épicentre du pouvoir mondial. Entre 2 500 et 3 000 personnes s'y rendent en moyenne.

La 55e édition du Forum de Davos (dont le thème est « la collaboration à l'ère intelligente ») a été déclarée ouverte lundi soir. Mardi, la deuxième journée a vu se succéder au micro des stars du business comme de la politique. Pour n'en citer que quelques-uns : la patronne d'Accenture, Julie Sweet, et le directeur général de Sanofi ont disserté sur « l'industrie à l'heure de l'IA », l'ancien secrétaire d'État au Trésor américain Larry Summers a enchaîné avec un speech sur le « futur de la croissance », avant que Fatih Birol, le directeur de l'AIE, ne s'empare du sujet majeur que constituent « l'énergie et les matériaux ».

Ensuite, le fondateur mythique Klaus