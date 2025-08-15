 Aller au contenu principal Activer le contraste adaptéDésactiver le contraste adapté
Kingsley Coman a signé à Al-Nassr
information fournie par So Foot 15/08/2025 à 23:47

Kingsley Coman a signé à Al-Nassr

Kingsley Coman a signé à Al-Nassr

C’était sûr en fait !

Après 10 ans au Bayern Munich, Kingsley Coman s’est engagé ce vendredi dans une nouvelle équipe : Al-Nassr. Le club saoudien a paraphé un contrat de 3 ans à l’international français de 29 ans, dont le transfert est estimé entre 25 et 30 millions d’euros selon plusieurs médias.…

TM pour SOFOOT.com

