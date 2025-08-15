Kingsley Coman a signé à Al-Nassr
C’était sûr en fait !
Après 10 ans au Bayern Munich, Kingsley Coman s’est engagé ce vendredi dans une nouvelle équipe : Al-Nassr. Le club saoudien a paraphé un contrat de 3 ans à l’international français de 29 ans, dont le transfert est estimé entre 25 et 30 millions d’euros selon plusieurs médias.…
TM pour SOFOOT.comLire la suite de l'article sur SoFoot.com
0 commentaire
Vous devez être membre pour ajouter un commentaire.
Vous êtes déjà membre ? Connectez-vous
Pas encore membre ? Devenez membre gratuitement
Signaler le commentaireFermer