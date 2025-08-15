 Aller au contenu principal Activer le contraste adaptéDésactiver le contraste adapté
Kimpembe vers le Qatar ?
15/08/2025 à 21:16

Kimpembe vers le Qatar ?

Kimpembe vers le Qatar ?

Une suite logique ?

Et si Presnel Kimpembe mettait les voiles ? À un an de la fin de son contrat, l’international français intéresserait des clubs au Qatar selon RMC Sport . Formé au Paris Saint-Germain, le défenseur central a mis de longs mois à se remettre de sa rupture du tendon d’Achille en février 2023. S’il est enfin sur pied, ses perspectives de temps de jeu semblent plus que limitées cette saison, notamment avec l’arrivée du prometteur Illya Zabarnyi, pour plus de 63 millions.…

TM pour SOFOOT.com

A lire aussi

  • À 10 contre 11, Rennes refroidit l'OM
    À 10 contre 11, Rennes refroidit l'OM
    information fournie par So Foot 15.08.2025 22:47 

    La saison 2025-2026 de Ligue 1 a débuté par un sacré scénario, ce vendredi soir au Roazhon Park. En supériorité numérique pendant plus d'une heure, l'OM a été incapable de prendre le dessus sur Rennes. Pire, les Bretons ont fini par l'emporter grâce à Ludovic Blas ... Lire la suite

  • Sochaux et Versailles confirment, Caen bute sur Quevilly
    Sochaux et Versailles confirment, Caen bute sur Quevilly
    information fournie par So Foot 15.08.2025 22:24 

    Un véritable festival ! La deuxième journée de National a offert un beau spectacle ce vendredi soir. Sur sa lancée de la semaine dernière, Sochaux a désossé Orléans (5-0), permettant aux Lionceaux de prendre seuls la tête du championnat , puisque dans le même temps, ... Lire la suite

  • Ligue 2 : Troyes et Pau calent, Amiens et Nancy l’emportent
    Ligue 2 : Troyes et Pau calent, Amiens et Nancy l’emportent
    information fournie par So Foot 15.08.2025 22:23 

    L’ordre est déjà chamboulé. Contrairement à une deuxième journée de National qui aura été prolifique, celle de Ligue 2 a été un poil décevante ce vendredi soir. Victorieux la semaine dernière, Pau n’a pu faire mieux qu’un match nul à Bastia (1-1) . Si Jérémy Sebas ... Lire la suite

  • Emegha annonce ses grandes ambitions pour la Ligue Conférence
    Emegha annonce ses grandes ambitions pour la Ligue Conférence
    information fournie par So Foot 15.08.2025 20:48 

    Les termes. Avant de lancer sa troisième saison avec Strasbourg, Emanuel Emegha a affiché en conférence de presse ce vendredi ses ambitions et celles du club. Au sujet de la Ligue Conférence, l’attaquant, qui a inscrit 14 buts lors de l’exercice précédent (TCC), ... Lire la suite

