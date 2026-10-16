Kevin Warsh, de la Fed, voit une résilience de l'économie américaine, mais reste discret sur la trajectoire des taux

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(Ajout de détails et de citations sur les points de vue concernant l'IA, la réunion du groupe de travail de la Fed, paragraphes 2, 15 à 19, 23 à 24)

* Warsh ne donne aucune indication sur l'évolution des taux

* Les économies mondiales font preuve de résilience malgré les tensions géopolitiques: Warsh

* L'inflation américaine progresse plus vite que prévu, selon les données

par David Lawder et Leika Kihara

Le président de la Réserve fédérale, Kevin Warsh, s'est montré vendredi optimiste quant à la vigueur de l'économie américaine et surpris de la façon dont les économies mondiales ont su « tenir le coup » malgré la persistance des chocs énergétiqueset le resserrement de la politique monétaire visant à lutter contre l'inflation.

Il a déclaré que les États-Unis et de nombreuses autres économies bénéficiaient d’une « vague d’investissements » portée par l’intelligence artificielle, mais qui s’étendait à d’autres secteurs, créant ainsi un choc de demande à court terme qui exerçait une pression à la hausse sur l’inflation.

« Je sors des réunions qui se sont tenues ici hier et aujourd’hui, et il est difficile de discuter avec des banquiers centraux sans échanger nos points de vue et entendre les mêmes remarques concernant la flambée des prix », a déclaré Kevin Warsh lors des assemblées annuelles du Fonds monétaire international et de la Banque mondiale à Bangkok.

L’inflation étant un « défi commun », Kevin Warsh a indiqué que les banques centrales mondiales avaient entrepris « un resserrement synchronisé de la politique monétaire dans la plupart des régions du monde, ce qui signifie qu’il n’y a pas de profiteurs ».

Aux États-Unis, a-t-il ajouté, « nous avons clairement indiqué que nous garantirions la stabilité des prix, et nous avons levé une partie de notre politique accommodante il y a environ un mois », faisant référence à la hausse des taux d’intérêt décidée par la Fed en septembre.

AUCUNE INDICATION SURLA TRAJECTOIRE DES TAUX

Mais, fidèle à son style depuis qu’il a pris les rênes de la Fed en mai, il n’a donné aucune indication quant à la nécessité de nouvelles hausses des taux d’intérêt, ni sur leur calendrier.

« Je ne préjuge pas des réunions », a ajouté Kevin Warsh lors d’un échange avec la directrice générale du FMI, Kristalina Georgieva. « Je ne crois pas qu’il faille dire dès maintenant ce que je pourrais faire lors des réunions qui auront lieu d’ici la fin de l’année. »

Les collègues de Kevin Warsh à la Fed ne se sont pas montrés réticents à exprimer leur point de vue sur l’évolution des taux.

Ces dernières semaines, presque tous ont déclaré qu’un resserrement supplémentaire serait probablement nécessaire, mais la plupart souhaitaient disposer de davantage de données économiques afin d’évaluer la tendance de l’inflation, ce qui laisse entendre qu’ils ne devraient pas procéder à une deuxième hausse des taux ce mois-ci.

Les marchés financiers ont pris bonne note de ces remarques et parient que la Fed attendra décembre pour relever ses taux.

Cela reste vrai même après la publication cette semaine de rapports indiquant que deux indicateurs différents de l’inflation s’élevaient à des niveaux plus élevés que prévu et s’éloignaient de l’objectif de 2 % fixé par la Fed.

La décision de Kevin Warsh d’esquiver complètement la question de la politique monétaire à court terme et de s’en tenir à des thèmes économiques plus généraux laisse intacte l’anticipation selon laquelle la Fed ne relèvera pas ses taux ce mois-ci.

LA VOIE « SEMÉE D’EMBÛCHES » DE L’IA VERS PLUS DE RICHESSE

Kevin Warsh s’est montré optimiste quant à l’impact de l’IA sur la croissance économique et la productivité à moyen terme, même s’il a déclaré que le chemin vers ce qu’il prévoyait être une croissance plus rapide de la productivité dans l’« économie réelle », susceptible de renforcer la richesse, serait « très cahoteux ».

« Elle touche manifestement le côté de la demande de l’économie avant de toucher le côté de l’offre », a-t-il déclaré. « Nous ne savons pas quel sera son effet sur l’emploi au cours des 12 ou 18 prochains mois, mais si vous partagez ma conviction – à savoir qu’elle rendra plus productives les économies et les pays qui en feront bon usage, et qu’elle nous permettra ainsi d’accroître la richesse –, alors cela ne peut être qu’une très bonne chose. »

Un groupe de travail constitué pour conseiller la Fed sur l’impact de l’IA sur la productivité et l’emploi tiendra une « audition sur le terrain » dans la région de la baie de San Francisco le 16 novembre, a-t-il indiqué, ce qui constituera un premier aperçu public des travaux de ce groupe.

SORTIR PLUS FORTS DE LA CRISE

Il a déclaré que l’extension de la vague d’investissements au-delà de l’IA conférait une certaine résilience à la croissance américaine.

« Cela signifie que nous bénéficions de nombreux vents favorables qui confèrent une certaine vigueur et une certaine pérennité à cette économie », a-t-il déclaré. « Ce genre de dynamique ne se retrouve certainement pas partout dans le monde. »

Mais l’économie mondiale, elle aussi, « fait preuve d’une résilience que je ne suis pas sûr d’avoir pu prévoir il y a cinq ou six mois, compte tenu de la situation géopolitique et des points chauds à travers le monde ».

Le FMI a déclaré en début de semaine que les investissements dans l’IA maintiendraient la croissance mondiale au-dessus de 3 % cette année, compensant en partie le frein que constituent les cours du pétrole qui oscillent au-dessus de 100 dollars le baril, mais que les risques liés à l’endettement élevé et à un éventuel recul brutal des investissements dans l’IA et de la valeur des actifs menacent les perspectives.

Kevin Warsh a déclaré que les responsables des banques centrales réunis à Bangkok partageaient une vision commune visant à préserver la stabilité des prix et prenaient des mesures pour soutenir cette position, ce qui insufflait « aux entreprises et aux ménages la confiance indispensable à la poursuite de la croissance ».

« Je suis optimiste — vous trouverez peut-être cela naïf — mais je pense qu’aux États-Unis, au moins, nous sortirons de cette crise plus forts, avec une économie plus solide, mieux à même de montrer la voie au reste du monde en matière de croissance économique », a déclaré Kevin Warsh.