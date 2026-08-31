Kevin Warsh, de la Fed, explique au G20 que l'excédent d'épargne mondial observé par le passé se transforme en une vague d'investissements

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Le président de la Réserve fédérale américaine, Kevin Warsh, a déclaré lundi aux ministres des Finances du G20 que le monde connaissait actuellement une forte hausse des investissements à l’échelle mondiale, qui contribue à stimuler la croissance et met fin à la surabondance d’épargne qui, par le passé, maintenait les capitaux inactifs en raison d’un manque d’opportunités d’investissement.

Kevin Warsh, qui participait à sa première réunion internationale sur la politique économique depuis son entrée en fonction en mai, a déclaré lors de la séance plénière d’ouverture du G20 qu’il se réjouissait d’en savoir plus sur les perspectives de croissance des économies membres.

Kevin Warsh a expliqué que lors des précédentes réunions du G20, même avant la crise financière mondiale de 2008 et au cours des années qui ont suivi, les participants auraient discuté d’un “excès d’épargne mondial”, mais que la situation s’était inversée.

“Si je devais caractériser la situation actuelle, je parlerais d’une vague mondiale d’investissements”, a-t-il déclaré, ajoutant que la notion de stagnation séculaire n’était plus d’actualité.