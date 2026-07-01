Kevin Warsh, de la Fed, estime que les risques d'inflation ont diminué

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Le président de la Réserve fédérale américaine, Kevin Warsh, a déclaré mercredi que les anticipations d'inflation et les risques d'inflation avaient reculé ces dernières semaines, tout en réaffirmant que la Fed restait déterminée à ramener l'inflation à son objectif de 2 %.

« Les anticipations d’inflation au cours des quatre premiers mois, voire des quatre premières semaines de cette période, ont baissé; les risques d’inflation ont diminué », a déclaré M. Warsh à Sintra, au Portugal. « Si certains, que ce soit parmi les ménages, dans le secteur des entreprises ou sur les marchés financiers, pensaient que cette banque centrale allait se contenter d’un objectif d’inflation supérieur à 2 %, eh bien, j’imagine qu’ils seraient déçus: nous allons garantir la stabilité des prix aux États-Unis. »