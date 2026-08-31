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Kevin Warsh, de la Fed, affirme que l'excédent d'épargne mondial observé par le passé se transforme en une vague d'investissements
information fournie par Reuters 31/08/2026 à 21:00
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((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

(Ajoute les commentaires de Warsh sur la croissance et des détails tirés de l'interview de Bessent aux paragraphes 5 à 12)

* Warsh affirme que les capitaux ne restent plus en retrait faute d'opportunités

* Le président de la Fed se demande si l’économie américaine peut connaître une croissance sous-jacente plus rapide

* La concurrence accrue en matière d'investissement maintient les rendements des bons du Trésor et les coûts d'emprunt à un niveau élevé

par David Lawder

Le président de la Réserve fédérale américaine, Kevin Warsh, a déclaré lundi aux ministres des Finances du G20 que le monde connaissait actuellement une vague d’investissements à l’échelle mondiale qui contribuait à stimuler la croissance, inversant ainsi la tendance passée à l’excès d’épargne qui maintenait les capitaux dans des instruments à faible rendement sur fond d’un manque d’opportunités d’investissement.

Warsh, qui participait à sa première réunion internationale sur la politique économique depuis qu’il a prisles rênes de la banque centrale américaine en mai, a déclaré lors de la séance plénière d’ouverture du G20 qu’il se réjouissait d’en savoir davantage sur les perspectives de croissance des économies membres.

Le président de la Fed a indiqué que lors des précédentes réunions du G20, même avant la crise financière mondiale de 2008 et au cours des années qui ont suivi, les participants auraient évoqué « un excès d’épargne mondial », mais que la situation s’était inversée.

« Si je devais caractériser le moment présent, je parlerais d’une vague mondiale d’investissements », a déclaré Warshlors de la réunion à Asheville, en Caroline du Nord. La notion de stagnation séculaire, selon laquelle la croissance serait nettement plus lente en raison d’un manque d’innovation, ne s’applique plus à l’économie actuelle, a-t-il ajouté.

Faisant une intervention publique, chose rare pour un responsable de la Fed lors d’une réunion du G20 ou du G7, Warsh s’est rendu directement à cet événement depuis la conférence annuelle des banquiers centraux à Jackson Hole, dans le Wyoming, où il avait déclaré que la Fed aurait « davantage de travail à accomplir » si les décideurs de la banque centrale américaine n’étaient pas convaincus que l’inflation tendait vers leur objectif de 2 %.

Dans ses premières déclarations de fond sur l’économie, Warsh s’est montré plus enclin que jamais à reconnaître que des hausses de taux d’intérêt pourraient s’avérer nécessaires pour atténuer les pressions sur les prix.

Warsh a déclaré aux ministres des Finances et aux gouverneurs des banques centrales du G20, réunis à Asheville, qu’il se demandait si les États-Unis et les autres économies du G20 pouvaient connaître une croissance plus rapide que ne le prévoient les prévisionnistes traditionnels, tels que le Bureau du budget du Congrès américain — soit environ 1,8 % par an avec une croissance « modérée » de la productivité.

« La question clé que nous devons nous poser est la suivante: quel est le potentiel de croissance sous-jacent , et en particulier, qu’en est-il de la productivité? », a déclaré Warsh.

UNE CONCURRENCE ACCRUE POUR LES TITRES DU TRÉSOR

Cette réorientation de l’épargne a créé une situation quelque peu délicate pour la Fed et le Trésor américain.

L’excédent d’épargne, mis en évidence pour la première fois au début des années 2000 par l’ancien président de la Fed Ben Bernanke, avait orienté l’épargne vers des placements sûrs mais à rendement relativement faible, tels que les bons du Trésor américain. Cette tendance avait contribué à maintenir les coûts d’emprunt du gouvernement américain à un niveau bas et permis aux acheteurs immobiliers américains de bénéficier de prêts hypothécaires à taux avantageux.

Mais l’émergence d’autres options, telles que le financement d’émissions obligataires massives destinées à la construction de centres de données et d’infrastructures dédiés à l’intelligence artificielle, a absorbé l’excédent d’épargne et est considérée comme l’un des facteurs à l’origine de la hausse des rendements des bons du Trésor américain et de l’augmentation de l’endettement des États-Unis.

Le secrétaire au Trésor américain, Scott Bessent, a déclaré dimanche à Reuters dans une interview que la croissance économique plus forte contribuait à maintenir les rendements à un niveau élevé, mais il a écarté les inquiétudes concernant la santé du marché de la dette du Trésor ou les craintes relatives à la dette publique américaine, qui a franchi la barre des 40 000 milliards de dollars au début du mois d’août.

Banques centrales
Kevin Warsh
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