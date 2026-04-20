Kevin Warsh, candidat à la présidence de la Fed, s'engage à être "strictement indépendant"

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Le candidat du président américain Donald Trump à la présidence de la Réserve fédérale déclarera aux législateurs, lors de son audition de confirmation mardi, qu'il est "déterminé à garantir que la conduite de la politique monétaire reste strictement indépendante", dans des remarques préparées vues par Reuters lundi.