Kevin Warsh, candidat à la présidence de la Fed, s'engage à être "strictement indépendant"

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))
Le candidat du président américain Donald Trump à la présidence de la Réserve fédérale déclarera aux législateurs, lors de son audition de confirmation mardi, qu'il est "déterminé à garantir que la conduite de la politique monétaire reste strictement indépendante", dans des remarques préparées vues par Reuters lundi.
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