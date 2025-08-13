Kevin Trapp proche d'un retour à Paris ?
De jolies retrouvailles pour le derby parisien ?
Après sept saisons à l’Eintracht Francfort, Kevin Trapp n’a jamais été aussi proche de faire son retour à Paris . Pas de quoi inquiéter Lucas Chevalier dans les cages parisiennes (même s’il faut faire attention au PSG en ce moment), le portier allemand serait en discussions « très avancées » avec le Paris FC depuis plusieurs semaines, selon les informations du Parisien .…
ARM pour SOFOOT.comLire la suite de l'article sur SoFoot.com
