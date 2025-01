information fournie par So Foot • 08/01/2025 à 18:30

Kevin de Bruyne vers la MLS ?

Pas toi, Kevin.

En fin de contrat avec Manchester City à l’issue de cette saison, Kevin De Bruyne pourrait atterrir en Californie , et ainsi céder aux sirènes de la MLS, selon The Athletic . Terre d’accueil de joueurs vieillissants en perte de vitesse, le championnat nord-américain pourrait accueillir le milieu offensif. La franchise de San Diego FC serait proche d’un accord avec l’international belge (107 sélections), gêné en début de saison par une blessure à l’aine et moins pesant dans l’entrejeu des Citizens .…

TJ pour SOFOOT.com