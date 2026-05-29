Kenya-Huit élèves arrêtées pour l'incendie meurtrier d'un dortoir

Les autorités kényanes ont annoncé vendredi l'arrestation de huit élèves soupçonnées d'être à l'origine de l'incendie qui a fait 16 morts dans le dortoir d'un pensionnat de jeunes filles à Gilgil, dans le centre-ouest du pays.

"Les investigations préliminaires ont permis d'identifier huit élèves comme des personnes d'intérêt en lien avec la préparation et l'exécution d'un incendie criminel présumé", déclare la Direction des enquêtes criminelles dans un communiqué.

"Les huit filles ont été arrêtées et sont actuellement en garde à vue", est-il précisé.

Un incendie s'était déclaré dans la nuit de mercredi à jeudi dans l'école de filles Utumishi de Gilgil, à une centaine de kilomètres de Nairobi, faisant 16 morts et 79 blessés.

Les incendies de dortoirs scolaires, parfois meurtriers, sont communs au Kenya, où de nombreux élèves suivent leur scolarité dans des pensionnats. En 2024, le gouvernement en a recensés une centaine. Selon des chercheurs qui se sont intéressés à la question, ces feux sont souvent le fait d'élèves, qui entendent ainsi protester contre des conditions d'hébergement précaires et une stricte discipline.

(Reportage George Obulutsa; version française Sophie Louet)