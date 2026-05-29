 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

Kenya-Huit élèves arrêtées pour l'incendie meurtrier d'un dortoir
information fournie par Reuters 29/05/2026 à 11:49

Les autorités kényanes ont annoncé vendredi l'arrestation de huit élèves soupçonnées d'être à l'origine de l'incendie qui a fait 16 morts dans le dortoir d'un pensionnat de jeunes filles à Gilgil, dans le centre-ouest du pays.

"Les investigations préliminaires ont permis d'identifier huit élèves comme des personnes d'intérêt en lien avec la préparation et l'exécution d'un incendie criminel présumé", déclare la Direction des enquêtes criminelles dans un communiqué.

"Les huit filles ont été arrêtées et sont actuellement en garde à vue", est-il précisé.

Un incendie s'était déclaré dans la nuit de mercredi à jeudi dans l'école de filles Utumishi de Gilgil, à une centaine de kilomètres de Nairobi, faisant 16 morts et 79 blessés.

Les incendies de dortoirs scolaires, parfois meurtriers, sont communs au Kenya, où de nombreux élèves suivent leur scolarité dans des pensionnats. En 2024, le gouvernement en a recensés une centaine. Selon des chercheurs qui se sont intéressés à la question, ces feux sont souvent le fait d'élèves, qui entendent ainsi protester contre des conditions d'hébergement précaires et une stricte discipline.

(Reportage George Obulutsa; version française Sophie Louet)

© 2026 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

Pages les plus populaires

  • Accueil Bourse
  • Tous les cours boursiers
  • Cours CAC 40
  • Indices boursiers internationaux
  • Palmarès Bourse
  • Cours du Pétrole (Brent)
  • Convertisseur de devises
  • Convertisseur dollar / euro
  • Convertisseur euro / dollar
  • Convertisseur livres / euro
  • Convertisseur franc suisse / euro

L'offre BoursoBank