information fournie par So Foot • 07/05/2025 à 09:04

Katoto et le directeur sportif du PSG proches d'en venir aux mains

Katoto et Angelo Castellazzi, directeur sportif du PSG, auraient eu une vive altercation selon les informations de L’Équipe . L’attaquante, 12 buts et 3 passes dé cette saison, n’a pas digéré des propos critiques lancés dans une réunion précédente. Résultat : confrontation tendue, front contre front, et intervention express pour éviter que ça dégénère .…

EG pour SOFOOT.com