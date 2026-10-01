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Kashkari, de la Fed : “Le marché de l'emploi n'est pas une source d'inflation pour l'instant”
information fournie par Reuters 01/10/2026 à 14:02

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((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Le président de la Réserve fédérale de Minneapolis, Neel Kashkari, a déclaré jeudi que le marché de l'emploi n'était pas un facteur clé de l'inflation que la banque centrale américaine cherche à réduire, et qu'il n'était pas nécessaire de mettre le marché du travail sous pression pour atteindre cet objectif.

“Je ne pense pas que ce soit nécessaire, car le… marché du travail n’est pas la principale source d’inflation aujourd’hui; je ne pense donc pas que ce soit nécessaire”, a déclaré Kashkari à Bloomberg Television en réponse à une question lui demandant s’il partageait l’avis d’un collègue de la Fed qui craint que la hausse des taux d’intérêt n’entraîne une augmentation du chômage.

“Mais je ne veux pas l’exclure. Nous avons un double mandat. L’un des volets de notre mandat se porte plutôt bien actuellement. L’autre volet de notre mandat est en deçà de l’ (cible) depuis cinq ans.”

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