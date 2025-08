Karavel, propriétaire de Fram et Promovacances, change de propriétaire

( AFP / ERIC CABANIS )

Ceres Industries Capital, CFJ (Compagnie Financière Jousset) et Montefiore Investment ont annoncé vendredi entrer "en négociation exclusive" avec le fonds d'investissement Equistone en vue de l'acquisition de Karavel, propriétaire de Fram et Promovacances.

Le montant de la transaction n'a pas été communiqué. En 2024, le volume d'affaires de Karavel, propriété d'Equistone depuis 2008, a atteint 1,2 milliard d'euros.

"Nous avons l’ambition d’accompagner Karavel dans l’accélération de son développement, notamment l'internationalisation de sa clientèle et le renforcement de ses actifs clés", déclare Eric Bismuth, président de Montefior Investment, cité par le communiqué.

"Ensemble, nous allons accélérer la croissance de Karavel-Fram en France et à l’international, mener une politique active d’investissement, d’innovation et de croissance externe tout en renforçant notre engagement pour une performance durable et responsable", ajoute Cyrille Fradin, président de Karavel et Fram également cité dans le communiqué.

"Chacun apporte une force complémentaire : l’expertise sectorielle de Montefiore, la vision entrepreneuriale et sociétale de Frédéric Jousset, l’ADN industriel de Ceres", ajoute-t-il.

La transaction reste soumise à la finalisation des accords définitifs et des processus sociaux appropriés.

Le groupe Karavel possède l'agence de voyages en ligne Promovacances, le voyagiste Fram et l'agence spécialisée dans les croisières AB Croisière. Il accompagne chaque année plus de 900.000 voyageurs dans 120 destinations à travers le monde, selon le communiqué.

Karavel combine plateformes numériques et un réseau de 170 agences de voyage physiques. Son portefeuille de marques intègre les clubs Framissima, les circuits Fram et les offres clubs JUMBO.

La société emploie "près de 1000 collaborateurs".