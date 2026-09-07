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"Karaoké géant" à Paris en hommage à Céline Dion avant son concert
information fournie par AFP 07/09/2026 à 12:28
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La chanteuse canadienne Céline Dion salue ses fans devant l'hôtel Le Royal Monceau à Paris, le 3 septembre 2026, avant une série de concerts dans la capitale ( AFP / SIMON WOHLFAHRT )

La chanteuse canadienne Céline Dion salue ses fans devant l'hôtel Le Royal Monceau à Paris, le 3 septembre 2026, avant une série de concerts dans la capitale ( AFP / SIMON WOHLFAHRT )

La Ville de Paris organise un "karaoké géant" gratuit dans le nord-est de la capitale vendredi, veille du premier concert de Céline Dion, pour chanter les tubes de la star québécoise et "célébrer plus de 40 ans de carrière".

Quelque 10.000 personnes pourront participer, après inscription, à l'une des deux sessions de karaoké prévues sur la place de la Bataille-de-Stalingrad (XIXe arrondissement), précise la Ville dans un communiqué.

Les participants "seront invités à se vêtir des looks les plus iconiques de l'artiste: perruques, robes de scène, gants, lunettes noires...", ajoute-t-elle.

Arrivée fin août à Paris, Céline Dion se prépare à une série de 16 concerts, après plus de six ans loin de la scène pour des raisons de santé. Le premier concert aura lieu samedi à Paris La Défense Arena.

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