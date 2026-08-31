Kalshi exclut définitivement George Santos pour avoir parié sur le discours sur l'état de l'Union

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

(Ajoute des sanctions à l'encontre de trois candidats et mentionne des tentatives de prise de contact avec Perez aux paragraphes 3-4 et 8-9)

La société de marchés prédictifs Kalshi a déclaré lundi avoir infligé une sanction de plus de 71 000 dollars à l'ancien membre du Congrès américain George Santos et l'avoir banni définitivement de sa plateforme pour avoir parié sur sa propre présence lors du discours sur l'état de l'Union du président Donald Trump .

Santos, qui a été exclu de la Chambre des représentants en 2023, a également été condamné à une amende par la Commission américaine des opérations à terme sur matières premières (CFTC) il y a un mois pour manipulation présumée du marché en lien avec cet incident.

Kalshi a également déclaré lundi qu’il infligeait des sanctions et des suspensions temporaires à trois candidats actuels et anciens à des fonctions politiques dans le Maine, en Californie et en Caroline du Nord, qui auraient parié sur leurs propres campagnes électorales.

Les autorités de régulation américaines avaient auparavant infligé une amende à l’ancien opérateur de téléprompteur de la Maison Blanche, Gabriel Perez, pour avoir prétendument parié sur des informations concernant les discours de Trump. Les tentatives pour joindre M. Perez lundi sont restées vaines.

Selon Kalshi et la CFTC, M. Santos a fait de fausses déclarations sur les réseaux sociaux qui ont favorisé ses paris, puis ne s’est pas rendu au discours, ce qui lui a rapporté près de 18 000 dollars.

Joe Murray, l'avocat de M. Santos, n'a pas immédiatement répondu à une demande de commentaire. En juillet, M. Murray avait déclaré que M. Santos réfutait les allégations de la CFTC et qu'il avait accepté un accord à l'amiable uniquement pour éviter un long procès, affirmant que M. Santos n'avait jamais eu l'intention de tromper qui que ce soit ni de manipuler un marché quelconque.

L’année dernière, Donald Trump a commué la peine de sept ans de prison prononcée à l’encontre de Santos pour fraude et usurpation d’identité, après que celui-ci eut plaidé coupable d’avoir gonflé les chiffres de la collecte de fonds et falsifié les noms des donateurs afin d’obtenir le soutien financier du Parti républicain pendant le cycle électoral de 2022.

Laurie Buckhout, l’actuelle candidate républicaine dans la 1re circonscription de Caroline du Nord, a déclaré dans un e-mail que le fait de parier sur elle-même avait été « une erreur stupide » qu’elle s’était empressée de corriger dès qu’elle avait compris que c’était inapproprié.

Kalshi a infligé à Mme Buckhout une amende d’environ 2 600 dollars et une suspension de trois ans.

Les tentatives pour contacter Stephen Cloobeck et Ben Midgley, anciens candidats au poste de gouverneur respectivement en Californie et dans le Maine, qui ont également été sanctionnés par Kalshi, sont restées vaines.

L’essor des paris électoraux risque de mettre à l’épreuve la capacité des marchés de prédiction tels que Kalshi à lutter contre les délits d’initiés , selon des experts et des données communiquées à Reuters. Kalshi et son concurrent Polymarket ont déclaré qu’ils disposaient des moyens nécessaires pour identifier et bloquer les activités suspectes et protéger l’intégrité du marché.