Justice, Covid-19 : ce qu'il faut retenir du passage de Jean Castex sur France 2

Jean Castex veut donner un coup de fouet budgétaire au ministère de la Justice. Invité de l'émission Vous avez la parole de France 2, jeudi 24 septembre, le Premier ministre a ainsi annoncé une augmentation du budget de la justice de 8 % en 2021, du « jamais vu » depuis plus de 30 ans selon lui, avec l'embauche de « 900 personnes tout de suite ». En 2020, le budget de la Justice était de 7,5 milliards d'euros, en hausse de 4 % par rapport à 2019. « On a besoin d'une police efficace. Mais il me semble que de la qualité de la célérité de la réponse pénale dépend une grande partie de la solution » face à « la progression de la violence », a précisé le chef du gouvernement. Pour Jean Castex, c'est l'État qui « s'est très mal comporté » depuis longtemps puisque la France est au « 23e rang » en Europe pour « les moyens consacrés à la justice ». « Là où il y a un magistrat en France, je crois qu'il y en a trois en Allemagne », selon lui.

Une partie du budget va être « fléchée vers des juges pénaux de proximité », pour traiter les « petits délits » qui, « compte tenu de l'embouteillage [des tribunaux], passent complètement sous le radar, c'est-à-dire qu'une forme d'impunité s'est installée sur tous ces petits faits », a-t-il ajouté sur le plateau de France 2, où l'ont interpellé quatre maires et les parents d'un jeune tué à Grenoble en 2018. « Il y aura sous le quinquennat

