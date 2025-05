Julien Lopez : « Franchement, je le sentais bien dès le début »

Joueur emblématique du Paris FC depuis 2017, Julien Lopez est revenu sur les heures qui ont suivi l’accession du club parisien en Ligue 1. Émotions, déceptions, avenir, aucun sujet n’a été éludé par le plus marseillais des Parisiens.

Rembobinons le fil : nous sommes le vendredi 2 mai, aux alentours de 22 heures. Votre équipe du Paris FC vient de faire match nul à Martigues (1-1) et vous attendez avec vos coéquipiers le dénouement de Metz-Rodez qui n’en finit plus. Où tu étais et comment tu te sentais ?

De base, j’étais en tribune avec mon frère (Maxime Lopez, également joueur du Paris FC, NDLR) et toute la délégation du Paris FC. Avec Maxime, on était suspendus. Tout au long du match, on suivait le résultat de Metz-Rodez en direct, c’étaient les montagnes russes. À Martigues aussi, le scénario était fou : on mène au score, on se fait égaliser, c’est dans ces moments-là que c’est dur d’être en tribune parce que tu n’es pas maître du match. En plus avec mon frère, nous les deux Marseillais, on était frustrés de ne pas jouer alors qu’on connaissait énormément de monde au stade… À la fin de notre match, on est tous descendus sur la pelouse pour attendre la fin de celui de Metz. On savait qu’un nul nous suffisait pour monter en Ligue 1. Après, ça a été la délivrance.…

Propos recueillis par Léna Bernard pour SOFOOT.com