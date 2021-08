Julien Dray fustige la direction du PS

À gauche, comme à droite, les candidatures se multiplient en vue de l'élection présidentielle. Alors qu'Anne Hidalgo semble en pole position pour être la candidate socialiste, Julien Dray ne comprend pas la direction prise par le PS, et encore moins l'idée d'une primaire interne en vue de 2022. « En ce moment, au Parti socialiste, tout se fait en huis clos et à guichets fermés, le débat sur le projet comme la désignation d'un candidat. Cette désignation ne peut pas être réduite au vote de quelques milliers de cotisants, mais doit être ouverte aux sympathisants, comme nous l'avions fait avec Ségolène Royal en 2006 », plaide dans Le Parisien l'ancien député, pourtant membre du bureau national du PS.

Pour lui, le projet présenté par Olivier Faure, le premier secrétaire du parti, pour 2022, est « très loin de ce qu'on est en droit d'attendre de la famille socialiste, surtout dans l'après-Covid ». « On ne peut pas être dans le rafistolage », assène Julien Dray, qui regrette que « les militants socialistes vont voter en même temps le 9 septembre sur un projet qu'ils ont commencé à lire le 25 août, pour un premier secrétaire, un texte d'orientation et une candidature à la présidentielle ». Des éléments qui le poussent à soutenir Hélène Geoffroy, qui propose une motion différente de celle d'Olivier Faure, en vue du congrès du PS les 18 et 19 septembre prochains.

