Jules Koundé, joueur de champ le plus sollicité du monde en 2024

Jules Koundé is the new Pedri .

Ce mercredi, le Centre international d’études du sport (CIES) dévoile la liste des joueurs de champ (de 66 ligues différentes) ayant joué le plus de minutes en 2024 , club et sélection (A, U23, U21) confondus. À ce petit jeu-là, c’est Jules Koundé, 5872 minutes passées sur le terrain en 69 rencontres , qui truste tout en haut du classement. Titulaire indiscutable en équipe de France, le défenseur est apparu 16 fois en Bleu cette année, et 53 fois avec le FC Barcelone. Il aura l’occasion de disputer un 70 e et dernier match en 2024, samedi (21 heures) face à l’Atlético.…

JB pour SOFOOT.com