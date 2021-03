Journée mondiale de l'eau 2021 : Nos 10 solutions pour préserver l'eau

Journée mondiale de l'eau 2021

Saviez-vous que près de 97 % de l'eau disponible n'est pas potable, 2 % sont enfermés dans des calottes glaciaires. Cela ne laisse que 1% pour tous les besoins de l'humanité (1). Mais la demande dépasse l'offre en raison de la croissance de la population, des infrastructures ou des changements climatiques et devrait progresser entre 10 % et 12 % dans les 20 prochaines années (2). Aujourd'hui 80% des maladies des pays en développement sont liées à l'eau (3).

L'eau est le fondement même de tout développement économique et social et représente un enjeu majeur tant pour son utilisation dans notre vie courante que pour son rôle essentiel dans la production industrielle (textile, papier,) et plus classiquement, dans l'agriculture. BNP Paribas Asset Management s'associe à la Fondation GoodPlanet pour partager avec vous des informations utiles et bons réflexes à adopter pour préserver cette ressource devenue si précieuse.

Sources

