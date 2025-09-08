Journée décisive pour François Bayrou à l'Assemblée

Le Premier ministre français, François Bayrou, doit engager ce lundi la responsabilité de son gouvernement devant l'Assemblée nationale sur la question de l'endettement de l'Hexagone, supérieur à 3.300 milliards d'euros, soit 114% du Produit intérieur brut (PIB).

En application de l'article 49, alinéa 1, de la Constitution, le chef du gouvernement fera à partir de 15h00 (13h00 GMT) une déclaration de politique générale, qui sera suivie des explications de vote de chacun des groupes du Palais Bourbon.

Les oppositions, du Rassemblement national (RN) au Parti socialiste (PS) en passant par La France insoumise (LFI) et les Écologistes, ont déjà annoncé leur intention de ne pas lui accorder leur confiance.

Si François Bayrou n'obtient pas la majorité absolue lors du vote à l'Assemblée, il devra remettre la démission de son gouvernement au président de la République, Emmanuel Macron, qui devra l'accepter ou non et désigner un successeur le cas échéant.

LES DERNIERS DÉVELOPPEMENTS

07h40 - "Il (François Bayrou) est dans l'état d'esprit de quelqu'un qui veut essayer d'éclairer les consciences sur le sujet qui est devant nous, qui est le sujet de la dette et du déficit", a déclaré Marc Fesneau, président du groupe MoDem à l'Assemblée nationale, sur TF1. "Je n'ai pas le sentiment qu'il regrette d'avoir mené ce combat", a-t-il ajouté.

(Rédaction de Paris)