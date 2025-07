José Mourinho envisage de retrouver le Portugal prochainement

Bientôt un comeback pour le Mou.

Un retour à la maison, mais pas pour raccrocher. Toujours en mission du côté de Fenerbahçe, José Mourinho en a profité d’un amical gagné (2-1) face à Portimonense pour évoquer l’idée d’un retour au Portugal prochainement. Que ce soit pour coacher un club ou prendre les rênes de la sélection, l’idée fait son chemin. « Je viendrai certainement au Portugal. Ce n’est pas encore arrivé, mais ça viendra. Non pas parce que je me sens proche de la fin, mais plutôt parce que j’en suis loin. Je veux venir au Portugal au sommet de ma carrière , en bonne santé et en pleine forme physique et mentale. Je reviendrai sans aucun doute, » a confié le Special One au micro de Sport TV à l’issue de la rencontre.…

