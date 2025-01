José Mourinho défend Pierre Sage et tacle John Textor

Vrais reconnaissent vrais.

Interrogé au micro de Canal+ après Fenerbahçe-OL, qui s’est soldé sur un score nul et vierge, l’entraîneur du club turc José Mourinho a été interrogé sur les rumeurs d’éviction qui entourent Pierre Sage . Ce qui a permis au Special One de donner son avis sur la question, et de prendre la défense du coach lyonnais . « Cette équipe (Lyon) est une bonne équipe, et une équipe est une bonne équipe si elle a un bon entraîneur » , a-t-il commenté.…

TJ pour SOFOOT.com