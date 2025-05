information fournie par So Foot • 06/05/2025 à 09:14

Jorge Sampaoli revient sur son mariage raté avec le Stade rennais

Au bon souvenir de la Bretagne.

Deux petits mois passés sur le Stade rennais, un licenciement fin janvier et un mariage entre le feu et la glace qui n’aura pas du tout marché entre Jorge Sampaoli et le club breton. Le technicien argentin avait récupéré une équipe classée 13 e , avant de la laisser en position de barragiste en plein mercato agité.…

QT pour SOFOOT.com