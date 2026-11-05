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Jordanie-Un membre des forces de sécurité tué à Amman, un suspect arrêté
information fournie par Reuters 05/11/2026 à 14:59

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Un membre des forces de sécurité jordaniennes a été tué et un autre blessé jeudi à Amman par un homme armé d'un couteau qui a été arrêté pour "attaque terroriste", a rapporté la Direction de la sécurité publique du royaume.

Selon l'enquête préliminaire, l'agresseur présumé avait planifié une "attaque terroriste" contre des agents de la sécurité publique.

L'attaque s'est déroulée près de l'ambassade du Sri Lanka.

Il y a moins de deux semaines, des hommes armés ont ouvert le feu lors d'une cérémonie d'enterrement dans une église du gouvernorat de Karak, tuant neuf personnes et en blessant quarante autres.

(Rédigé par Jana Choukeir; Version française Rihab Latrache)

Proche orient
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