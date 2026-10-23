Jordanie-Sept morts, 34 blessés dans une attaque contre une église

Sept personnes ont été tuées et 34 autres blessées vendredi lors d'une attaque contre une église, où se déroulait des funérailles, dans le gouvernorat de Karak, en Jordanie, a déclaré le directeur de la sécurité publique du pays.

Lors d'une conférence, ce dernier a précisé que les recherches se poursuivaient pour retrouver les auteurs de l'attaque, notant que 27 blessés sont soignés dans des hôpitaux.

Le ministre jordanien de l'Intérieur a déclaré lors de cette même conférence de presse qu'un groupe d'"extrémistes" était l'auteur de cette attaque.

La chaîne de télévision publique Al-Mamlaka a rapporté que des hommes armés étaient sortis d'un véhicule avant d'ouvrir le feu sur un cortège funéraire.

Une vidéo diffusée par la chaîne, semblant provenir d'une caméra de sécurité installée sur l'église, montre trois personnes tirant sur l'église depuis un trottoir et se cachant derrière des arbres et un muret, avant de courir vers l'entrée de l'église.

Reuters a pu vérifier l'authenticité de la vidéo en se rendant sur place, notamment en observant le chemin d'accès et le mur entourant l'église, ainsi que d'autres détails.

Cette attaque n'a pas été revendiquée à ce stade.

De telles attaques sont extrêmement rares en Jordanie, même si les autorités jordaniennes affirment avoir déjoué à plusieurs reprises des tentatives d'attentats préparés par des militants islamistes ces dernières années.

Les chrétiens constituent une minorité de la population jordanienne. Le pays abrite plusieurs sites chrétiens - comme "Béthanie-au-delà-du-Jourdain", site reconnu par l'Unesco et considéré comme celui du baptême de Jésus-Christ - qui attirent des pèlerins du monde entier.

(Enas Alashray, Yasmine Ghania et Maya Gebeily, version française Benoit Van Overstraeten)