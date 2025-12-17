 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

Jordan Bardella, 30 ans, l'âge des doutes
information fournie par AFP 17/12/2025 à 09:49

Jordan Bardella en visite au salon MILIPOL PARIS 2025, au Parc des Expositions de Paris-Nord-Villepinte le 19 november 2025 ( AFP / Thibaud MORITZ )

Jordan Bardella en visite au salon MILIPOL PARIS 2025, au Parc des Expositions de Paris-Nord-Villepinte le 19 november 2025 ( AFP / Thibaud MORITZ )

Surexposé par son statut de favori des sondages, Jordan Bardella est désormais attaqué sur sa jeunesse et son inexpérience du pouvoir. "Mépris social", riposte l'intéressé, soutenu en bloc par ses troupes malgré de premiers signes de fragilité.

La machine tourne à plein régime. Chaque week-end, des séances de dédicaces aux six coins de l'Hexagone. Bonjour, autographe, selfie: 30 secondes, au suivant.

La semaine, entre réunions au siège parisien du Rassemblement national et sessions européennes à Bruxelles ou Strasbourg, le meilleur espoir masculin de l'extrême droite française enchaîne les passages télé. Au rythme de deux émissions hebdomadaires en moyenne depuis la sortie de son dernier livre fin octobre.

A la longue, la machine s'enraye. Comme samedi soir sur le plateau de "Quelle Epoque!" sur France 2, quand il cale et se répète sur Nicolas Sarkozy, puis Donald Trump: "Où est-ce qu'il trouve toute cette énergie?". Erreur d'inattention, sanction immédiate: "Au secours le cirage de pompes", lâche, assassine, l'ex-ministre devenue chroniqueuse Roselyne Bachelot, assise à ses côtés.

Pas à son avantage dans cette courte séquence - devenue virale - Jordan Bardella touche une limite de sa communication perpétuelle. Deux jours plus tôt déjà, face à un panel de Français sur BFMTV, il avait peiné à convaincre l'assistance sur son programme économique et sa position sur l'Ukraine. Comme un avant-goût de ce qui l'attend s'il doit remplacer au pied levé une Marine Le Pen empêchée de concourir à la présidentielle.

Un doute s'instille: et s'il n'était pas prêt? Ses adversaires s'engouffrent dans la brèche, lui dressent un procès en amateurisme. Xavier Bertrand le premier, qui juge "creux" et "pas capable de diriger le pays" celui qui, "du haut de ses 30 ans" n'a "pas travaillé ses dossiers" et "ne connaît rien à la vie".

"On ne s'improvise pas" à l'Elysée "sans avoir géré ni des grandes collectivités ni des entreprises", tacle à son tour Bruno Retailleau.

- "Tenir la pression" -

Bien plus inquiet, un socialiste de premier rang constate que "Bardella apparaît comme une feuille blanche pour toute une série d'acteurs à droite". Mais "la réalité c'est que tout glisse sur lui", se désole ce ténor qui prédit à la gauche "le combat le plus difficile de (son) existence".

Pour l'heure, le champion de l'opinion pour la présidentielle de 2027 se contente de parer les attaques. Fort d'une avance considérable, il dénonce "une forme de mépris social" venant de "certaines élites médiatiques et politiques" contre la réussite d'un gamin de banlieue, sans autre diplôme que le bac.

A ceux qui le voient trop haut, trop tôt, il réplique qu'il préfère ça "plutôt qu'on vienne (lui) dire dans quelques années que c'est trop tard". L'air grave, il confesse son "sentiment de faire à 30 ans ce qu'on fait normalement à 50 ans dans la vie" et d'être "écrasé par le poids des responsabilités".

Derrière lui, le Rassemblement national serre les rangs. "Evidemment qu'il a de l'expérience", affirme son porte-parole Aleksandar Nikolic, convaincu que les deux campagnes européennes victorieuses du patron du parti à la flamme "montrent qu'il est capable de tenir la pression à un niveau très élevé".

"Il se prépare sérieusement, jusqu'ici il n'a pas fait d'erreur", abonde un député, qui reconnaît toutefois que "l'âge est évidemment quelque chose qu'il faudra qu'on travaille".

A sa décharge, "pour l'instant c'est un président de parti, donc il est beaucoup dans l'équilibre" vis-à-vis de Marine Le Pen et de leurs lieutenants respectifs, mais "à partir du moment où il sera candidat, il pourra être plus tranché", ajoute cet élu expérimenté.

Un autre cadre trépigne presque de le voir exprimer son plein potentiel. "Ce qui fait un bon politique, c'est d'être connecté aux gens. Jordan sait de quoi il faut parler et quand il faut en parler".

Quitte à rendre coup pour coup à ses détracteurs, selon ce responsable : "Il faut être plus en offensif qu'en défensif. On n'a pas de leçons à recevoir de ces gens. Il faut marteler leur bilan, il faut les défoncer".

Copyright © 2025 AFP. Tous droits de reproduction et de représentation réservés. Toutes les informations reproduites dans cette rubrique (dépêches, photos, logos) sont protégées par des droits de propriété intellectuelle détenus par l'AFP. Par conséquent, aucune de ces informations ne peut être reproduite, modifiée, transmise, rediffusée, traduite, vendue, exploitée commercialement ou utilisée de quelque manière que ce soit sans l'accord préalable écrit de l'AFP. l'AFP ne pourra être tenue pour responsable des délais, erreurs, omissions, qui ne peuvent être exclus ni des conséquences des actions ou transactions effectuées sur la base de ces informations.

2 commentaires

  • 10:09

    Est-ce que vous donneriez les clés du tracteur au fils de votre voisin qui n'a aucun diplôme et aucune expérience et que vous n'avez jamais vu que faire des selfis avec les poules et les coqs de la Ferme Nationale ?

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

  • Des vétérinaires ont vacciné un troupeau de bovins contre la dermatose nodulaire contagieuse (NDC), à Chaussenans, le 17 octobre 2025 ( AFP / ARNAUD FINISTRE )
    "On est pris en étau": avec la dermatose, les vétérinaires cibles de menaces
    information fournie par AFP 17.12.2025 10:23 

    "Vétérinaires = assassins", cliniques taguées "vétos = collabos"... "On a le droit à tout", déplore le président du Syndicat national des vétérinaires libéraux David Quint, qui témoigne du malaise dans la profession, en première ligne dans la gestion de l'épidémie ... Lire la suite

  • Des tracteurs de l'organisation des Jeunes agriculteurs bloquent un rond-pont près de l'auroute A61 à Castelnaudary dans le sud-ouest de la France le 17 décembre ( AFP / Matthieu RONDEL )
    Dermatose: la mobilisation enfle dans le Sud-Ouest malgré les annonces ministérielles
    information fournie par AFP 17.12.2025 10:19 

    Une semaine après les premières protestations autour d'une ferme ariégeoise, la mobilisation contre la gestion de l'épidémie de dermatose nodulaire contagieuse (DNC) continue d'enfler mercredi, avec une nouvelle autoroute stratégique paralysée et plusieurs axes ... Lire la suite

  • Arrivée d'un cercueil pour les premières obsèques après l'attentat de Sydney
    Arrivée d'un cercueil pour les premières obsèques après l'attentat de Sydney
    information fournie par AFP Video 17.12.2025 10:18 

    Les premières obsèques après l'attentat sur une plage de Sydney commencent avec l'arrivée d'un cercueil à la synagogue Chabad de Bondi. Des fidèles accueillent la dépouille du rabbin Eli Schlanger qui doit être la première des 15 victimes de l'attentat à être inhumée. ... Lire la suite

  • le groupe de santé laisse son objectif de marge de Core EBITDA pour l'exercice en cours dans la fourchette de 7 à 9%. (crédit photo : Euroapi / Fabien Malot)
    Euroapi abaisse sa prévision de CA pour 2025
    information fournie par Zonebourse 17.12.2025 10:10 

    Dans un environnement économique global dégradé, Euroapi indique attendre désormais un chiffre d'affaires de 2025 en baisse dans le milieu de la fourchette à un chiffre ("mid single digit") en comparable, et non plus en baisse modérée ("low single digit"). Néanmoins, ... Lire la suite

Pages les plus populaires

  • Accueil Bourse
  • Tous les cours boursiers
  • Cours CAC 40
  • Indices boursiers internationaux
  • Palmarès Bourse
  • Cours du Pétrole (Brent)
  • Convertisseur de devises
  • Convertisseur dollar / euro
  • Convertisseur euro / dollar
  • Convertisseur livres / euro
  • Convertisseur franc suisse / euro

L'offre BoursoBank