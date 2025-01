John Textor peut-il être le chevalier blanc du foot français ?

C'était un lundi banal jusqu'à ce que John Textor ne soit sans filtre lors d'un entretien accordé à RMC. Le président de l'OL, comme à son habitude, a dit tout ce qu'il pensait, taclant Nasser al-Khelaïfi, Vincent Labrune et aussi le produit Ligue 1. Le fond n'est pas à jeter, la forme et le timing peuvent interroger. Avec cette question : l'Américain peut-il vraiment s'imposer comme la figure de contestation dans le paysage du foot français ?

Si Netflix a donné du pep’s à la Formule 1, au cyclisme et même au golf, pourquoi la Ligue 1 n’aurait-elle pas le droit aussi à son feuilleton ? Avec un fond de PSG, des histoires de recrues nantaises, de mal-être rennais et de salaires d’Angers, les scénaristes auraient de la matière. John Textor, président de l’OL et ancien directeur général d’une boîte de vidéo à la demande, aurait bien quelques idées. « Il faut qu’on raconte des histoires , a-t-il proposé au micro de RMC ce lundi soir dans un long entretien où il a choisi d’être sans filtre et d’animer un lundi banal. Pourquoi regarder tel ou tel match ? Pourquoi Le Havre ? C’est où ? En Normandie ? Quel temps y fait-il ? Les filles sont-elles jolies ? »

🎙️ "Un petit toutou." John Textor tacle Vincent Labrune, qu'il juge totalement soumis à Nasser Al-Khelaïfi. pic.twitter.com/x6fzYoHPKX…

Par Ulysse Llamas pour SOFOOT.com