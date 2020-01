John Ayité Dossavi : « Célébrer l'Afrique, berceau de l'humanité »

Journaliste depuis plus vingt-cinq ans à Paris, ce Franco-Togolais a toujours placé la culture au centre de ses priorités. Très rapidement, et grâce à son métier, il a fait le constat que le versant économique de la culture n'était pas souvent pris en compte en Afrique. Cela l'a conduit à fonder, en 2007 à Ouagadougou, le Réseau africain des promoteurs et entrepreneurs culturels (Rapec). Objectif : réduire la pauvreté, l'exclusion et le sous-développement des acteurs et entrepreneurs culturels africains. De fait, c'est donc à travers cette ONG qu'il a poursuivi son combat pour la culture au point de promouvoir la tenue d'une Journée mondiale de la culture africaine et afro-descendante, que les Nations unies ont décidé de fixer au 24 janvier. La première édition a eu lieu en 2018. Celle de cette année 2020 est donc la deuxième. Pour rappel, c'est à l'occasion de la 40e session de sa conférence générale en 2019 que l'Unesco a choisi cette date, qui n'est pas le fruit du hasard. Elle coïncide en effet avec celle de l'adoption, en 2006, de la charte de la renaissance culturelle africaine par les chefs d'État et de gouvernement de l'Union africaine. Cette journée a donné lieu à une déclaration solennelle d'Audrey Azoulay, directrice générale de l'Unesco.REGARDEZ LA VIDÉO de la Déclaration d'Audrey Azoulay*Lire aussi Patrimoine culturel immatériel : l'Unesco fête l'AfriquePour expliciter avec ses mots le sens de cette journée,...