Joaquín prêt à kidnapper Antony pour le garder au Betis

Des méthodes dignes du Joker d’un autre Joaquín.

Arrivé cet hiver de Manchester United, Antony surprend son monde en Andalousie. Bien aidé par le soleil d’Espagne, l’ailier brésilien a retrouvé son punch et une certaine adresse devant le but (six buts et quatre passes décisives en dix-neuf matchs). Alors que la fin de saison approche, il serait étonnant de ne pas voir le Real Betis vouloir le conserver plus longtemps.…

MP pour SOFOOT.com