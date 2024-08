JO de Paris 2024: "Ca ne pouvait pas beaucoup mieux se passer", se félicite Tony Estanguet

"Il faut reconnaitre que la France est capable de tout", s'est réjoui le président du Comité d'organisation des Jeux olympiques de Paris.

Tony Estanguet et Thomas Bach, président du CIO, le 11 août 2024, au Stade de France ( AFP / FRANCK FIFE )

"La France a été au rendez-vous". Au lendemain de la clôture des Jeux olympiques de Paris 2024, qui laisseront place dès le 28 août aux Jeux paralympiques, le patron de Comité d'organisation Tony Estanguet a fait part de son "soulagement" et de sa "fierté" au moment du bilan d'une quinzaine olympique réussie, sous les yeux du monde.

"On est tous très heureux du bilan de ces Jeux. C'est un mélange de vrai soulagement, de vraie satisfaction, et de fierté. Je crois que ça ne pouvait pas beaucoup mieux se passer finalement" , a estimé Tony Estanguet à l'antenne de France Inter , lundi 12 août.

Une quinzaine olympique qui "fera date"

Saluant le "travail accompli", l'ancien champion olympique de canoé, à la tête de l'organisation de l'évènement planétaire à Paris, a dit son "bonheur d'avoir été au bout de cette première mission, plutôt avec succès", malgré les doutes.

"Ca a été un marathon où il a fallu tenir contre les pessimistes et toutes celles et ceux qui nous prédisaient la catastrophe". "Il faut reconnaitre que la France est capable de tout", se félicite t-il, saluant une quinzaine qui "fera date".

"Tous les observateurs internationaux le disent : ce sont les plus beaux Jeux de l'histoire (...). Il y a un satisfecit et des félicitations qui viennent du monde entier : il faut aussi qu'on les accepte et qu'on les reconnaisse. La France a été au rendez-vous" .

Dans une interview à l'Equipe , Emmanuel Macron a lui souligné le "succès d'organisation" des JO-2024, saluant le travail du comité d'organisation, des forces de l'ordre et des 45.000 bénévoles mobilisés.