JO 2030-Le ski alpinisme approuvé comme sport additionnel dans les Alpes françaises

Le Comité international olympique (CIO) a approuvé jeudi, à l'occasion de sa 146e session à Lausanne (Suisse), l'ajout du ski alpinisme en tant que sport additionnel des Jeux olympiques d'hiver 2030 organisés dans les Alpes françaises.

La proposition avait déjà été validée par la commission exécutive du CIO au début du mois et attendait le feu vert final des membres du CIO, réunis mercredi et jeudi.

Le ski alpinisme a fait ses débuts aux Jeux olympiques en début d'année, à Milan-Cortina, avec les épreuves du sprint et du relais mixte. Le comité d'organisation des Jeux 2030 a proposé d'ajouter deux nouvelles épreuves, l'individuel hommes et femmes.

Le programme complet des Jeux 2030, détaillant les disciplines, les épreuves et le quota d'athlètes, doit être finalisé dans les prochaines semaines.

Aux Jeux de Milan-Cortina, la délégation française avait décroché trois médailles en ski alpinisme : l'or sur le relais mixte grâce à Emily Harrop et Thibault Anselmet, respectivement médaillés d'argent et de bronze sur le sprint.

(Rédigé par Vincent Daheron, édité par Benoit Van Overstraeten)