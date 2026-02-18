 Aller au contenu principal
JO 2026/Ski alpin-L'Américaine Mikaela Shiffrin en or sur le slalom, son troisième titre olympique
information fournie par Reuters 18/02/2026 à 17:15

(Actualisé avec déclarations)

CORTINA D'AMPEZZO, Italie, 18 février (Reuters) - M ikaela Shiffrin a décroché mercredi son troisième titre olympique en remportant le slalom des Jeux de Milan-Cortina devant la Suissesse Camille Rast (+ 1''50) et la Suédoise Anna Swenn Larsson (+ 1''71).

L'Américaine de 30 ans, skieuse la plus victorieuse en Coupe du monde (108), avait déjà été sacrée sur la spécialité en 2014 à Sotchi (Russie) et sur le slalom géant en 2018 à Pyeongchang (Corée du Sud), où elle avait aussi glané l'argent du combiné. Elle s'est imposée en 1'39''10 au cumul des deux manches, devançant largement ses concurrentes.

"J'ai l'impression que c'est un moment vraiment important", a-t-elle déclaré sur NBC. "Bien sûr, une médaille et l'or, c'est un rêve qui devient réalité. Mais à un moment donné, cette semaine, je me suis dit : 'Arrête de rêver. Contente-toi de skier."

"Il y a eu des hauts et des bas, et tout ça m'a poussé à aller de l'avant. Le chemin a été indescriptible, avec des moments incroyables et d'autres moments où je me suis demandé comment j'allais survivre", a-t-elle poursuivi. "Et je suis là, aujourd'hui, à parler d'une médaille. La vie est dingue, je suis très reconnaissante."

L'une des plus grandes skieuses de l'histoire, avec sa compatriote Lindsey Vonn, était complètement passée à côté de ses Jeux 2022 à Pékin avec aucune médaille sur les six courses auxquelles elle avait participé. Cette année, à Cortina d'Ampezzo (Italie), Mikaela Shiffrin avait terminé 11e du slalom géant et au pied du podium du combiné par équipes, où elle n'avait réalisé que le 15e temps du slalom sur les 18 skieuses à l'arrivée.

Mercredi, la quadruple championne du monde de slalom a largement dominé la première manche avec 82 centièmes d'avance sur sa dauphine Lena Dürr, qui a enfourché dès le premier piquet de la deuxième manche. Elle n'a pas tremblé en refermant le portillon, réalisant même le deuxième temps de la seconde manche.

Mikaela Shiffrin a fait respecter la logique après ses sept victoires et sa deuxième place lors des huit courses de la spécialité cet hiver en Coupe du monde.

Championne du monde en titre du slalom, Camille Rast est montée sur son premier podium aux Jeux avec l'argent tout comme Anna Swenn Larsson, en bronze.

Les Françaises Caitlin McFarlane et Marie Lamure ont terminé respectivement 10e (+ 2''68) et 15e (+ 3''04).

(Reportage d'Alan Baldwin, version française Vincent Daheron, édité par Blandine Hénault)

