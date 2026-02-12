JO 2026-Miradoli en argent sur le super-G, Aidan Chollet au pied du podium de snowboard cross

La délégation française a décroché jeudi une huitième médaille aux Jeux olympiques d'hiver de Milan-Cortina grâce à Romane Miradoli, en argent sur l'épreuve du super-G, tandis que les skieurs de bosses et les snowboardeurs tricolores ont échoué à monter sur le podium. La journée a surtout été marquée par la disqualification du spécialiste de skeleton ukrainien Vladislav Heraskevytch pour son refus de renoncer à porter un casque honorant des athlètes ukrainiens victimes de la guerre avec la Russie.

Le ski alpin féminin français attendait une médaille olympique depuis 2002 et l'argent de Laure Pequegnot sur le slalom de Salt Lake City, huit jours après le sacre de Carole Montillet en descente. Jeudi, Romane Miradoli a mis fin à cette attente en prenant une surprenante deuxième place.

La Tricolore de 31 ans, qui compte cinq podiums individuels dont une victoire en Coupe du monde, n'avait jamais glané de médaille lors d'une grande compétition internationale.

La skieuse de Flaine (Haute-Savoie) a seulement été devancée par Federica Brignone. L'Italienne de 35 ans a réalisé un come-back retentissant en remportant son premier titre olympique dix mois après avoir souffert de multiples fractures de la jambe gauche et d'une rupture du ligament croisé antérieur du genou.

Celle qui détenait déjà trois médailles aux JO avait repris la compétition seulement un peu plus de trois semaines auparavant.

La France avait d'autres chances de médailles en snowboard cross et en ski de bosses.

Dans la première discipline, Aidan Chollet, 21 ans, a échoué au pied du podium alors qu'il était en tête pendant quasiment l'intégralité de la finale. Il était le seul Tricolore en finale puisque son petit frère Jonas, de quatre ans son cadet, a été éliminé à la photo-finish d'une demi-finale où Loan Bozzolo a pris la quatrième place.

Loan Bozzolo et Jonas Chollet ont respectivement terminé cinquième et sixième du classement final après la petite finale. Merlin Surget avait, quant à lui, été sorti dès les quarts de finale.

En ski de bosses, Thibaud Mouille et Benjamin Cavet, quatrième en 2022, ne sont pas parvenus à rejoindre la finale 2. Neuvième et dixième après le premier run, ils ont été les deux premiers skieurs à rester aux portes de la finale 2. Pour son retour aux Jeux olympiques 24 ans après sa dernière participation, l'équipe de France masculine de hockey sur glace a été largement battue par la Suisse (4-0).

La journée de jeudi a surtout été marquée par la disqualification de l'Ukrainien Vladislav Heraskevytch de l'épreuve de skeleton pour son refus de renoncer à porter un casque honorant des athlètes ukrainiens tués dans la guerre avec la Russie. Après une discussion avec la présidente du Comité international olympique (CIO) Kirsty Coventry, l'athlète de 27 ans a insisté pour porter son "casque du souvenir", sur lequel sont représentés 24 portraits de compatriotes décédés.

Il a été disqualifié en raison de son refus de se conformer aux directives du CIO concernant l'expression de l'opinion des athlètes, a déclaré l'instance.

Cette décision a suscité de nombreuses réactions et notamment de la part du ministre ukrainien des Affaires étrangères, Andrii Sybiha, qui l'a qualifiée de "moment de honte".

