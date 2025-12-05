JO 2026-La flamme des Jeux de Milan-Cortina rallumée à Rome, au Quirinal

La flamme olympique a été rallumée sous un ciel nuageux vendredi à Rome au palais présidentiel italien, à la veille de commencer son périple à travers le pays jusqu'à la cérémonie d'ouverture des Jeux d'hiver de Milan-Cortina en février.

La torche, allumée le mois dernier sur le site antique d'Olympie, en Grèce, a été remise jeudi à Athènes aux organisateurs italiens.

Une lanterne contenant la flamme a ensuite été apportée jeudi soir au palais du Quirinal et exposée dans la salle des vitraux.

La flamme a été rallumée dans une vasque de célébration sur la place du Quirinal par le président italien Sergio Mattarella lors d'une cérémonie à laquelle ont assisté la présidente du Comité international olympique (CIO) Kirsty Coventry et la présidente du Conseil italien Giorgia Meloni.

"Les Jeux olympiques sont l'Histoire ancienne et moderne, ils sont aussi le présent, et aujourd'hui plus que jamais, nous ressentons le besoin d'amitié et de paix entre les peuples", a déclaré Sergio Mattarella.

Des centaines de touristes étaient rassemblés sur la place, perchée sur l'une des sept collines de Rome et surplombée par le palais du Quirinal, ancienne résidence papale et royale et désormais résidence officielle du président de la République italienne depuis 1946.

La patrouille nationale des Frecce Tricolori a survolé le Quirinal pendant la cérémonie.

"La flamme olympique arrive dans une nation qui vit et respire le sport", a déclaré Kirsty Coventry.

La flamme va quitter samedi le stade des Marbres, à proximité du Stade olympique de Rome, pour un relais de 12.000 km à travers les 20 régions d'Italie, 110 provinces et 60 villes avec 10.001 relayeurs.

"Chaque relayeur portera avec lui un peu de l'esprit italien, votre créativité, votre courage, votre patrimoine culturel, votre joie et votre passion pour la vie", a ajouté la présidente du CIO.

La flamme fera ensuite son entrée au stade San Siro de Milan le 6 février prochain pour la cérémonie d'ouverture des Jeux de Milan-Cortina qui se termineront le 22 février.

(Reportage d'Antonio Denti et Giselda Vagnoni, version française Vincent Daheron, édité par Sophie Louet)