JO 2026/Hockey sur glace-Les Bleus éliminés par l'Allemagne en barrages

(Actualisé avec détails, déclarations)

L'équipe de France masculine de hockey sur glace a été éliminée mardi en barrages des Jeux olympiques de Milan-Cortina après sa défaite face à l'Allemagne (5-1).

De retour aux Jeux 24 ans après leur dernière participation, les Bleus quittent le tournoi olympique avec quatre défaites en autant de matches. Défaits par la Suisse (4-0), la République tchèque (6-3) et le Canada (10-2) au tour préliminaire, ils devaient passer l'obstacle allemand pour jouer leur premier quart de finale depuis 1992 à Albertville (Savoie).

Les Français ont manqué leur entame de match, encaissant trois buts dans le premier tiers-temps par Leon Draisaitl, en supériorité numérique (4e), Frederik Tiffels (11e) et John Peterka (19e).

Les joueurs de Yorick Treille ont réagi et n'ont pas démérité sur le reste de la partie, notamment après l'entrée d'Antoine Keller au poste de gardien à la place de Julian Junca. Le capitaine tricolore Pierre-Antoine Bellemare a réduit l'écart avec un peu de réussite, le patin d'un joueur allemand déviant le palet dans son propre but (25e).

Mais l'équipe de France n'a jamais réussi à marquer le deuxième but qui aurait pu faire douter un peu la septième nation mondiale, vice-championne du monde 2023. Au contraire, les vice-champions olympiques 2018 ont mis fin aux espoirs français par un but de Joshua Samanski (48e) à l'approche des dix dernières minutes.

Nico Sturm a marqué le dernier but allemand dans la cage française vide (60e), puisque les Bleus avaient décidé de sortir leur gardien pour tenter de revenir dans le match en créant une supériorité numérique offensive.

Présente à Milan en raison du maintien par le Comité international olympique (CIO) de la suspension des équipes russes en raison de l'invasion de l'Ukraine en 2022, la France, 14e sélection mondiale, aura appris à se frotter aux meilleures nations de la planète avant de jouer deux événements majeurs à domicile dans les années à venir : le Mondial 2028 et les Jeux olympiques 2030.

"C'était un rêve d'être ici et ça a été une expérience sportive, sociale et humaine extraordinaire", a réagi le défenseur Thomas Thiry sur France TV. "C'est bien sûr une déception parce qu'on a osé croire, rêver, d'un quart de finale mais il ne faut pas que ces résultats enlèvent ces souvenirs extraordinaires."

"UNE BLAGUE"

Certains Tricolores étaient en revanche agacés par la décision de la Fédération française de hockey sur glace de suspendre pour la rencontre leur coéquipier Pierre Crinon en raison d'un "comportement provocant à sa sortie de glace" à la suite d'une bagarre avec un adversaire canadien lors du match précédent.

"On est une grande famille, quand on est ensemble, on est comme des frères, et ils viennent de se débarrasser d'un de nos frères. C'est une blague", a déclaré le gardien de but Antoine Keller. "Nous avions besoin de lui aujourd'hui, et ils nous l'ont retiré pour quelque chose qui arrive tous les week-ends dans n'importe quel match de hockey."

Les bagarres, très fréquentes dans la meilleure ligue du monde, la NHL, sont formellement interdites aux Jeux olympiques.

"Aucun d'entre nous n'a trouvé que ce qu'il a fait était dramatique", a déclaré le capitaine français Pierre-Edouard Bellemare. "Évidemment, ça fait 20 ans qu'ils n'ont pas vu de hockey aux Jeux olympiques, donc ils ont été surpris par ce genre de choses."

(Reportage d'Amy Tennery, version française Vincent Daheron, édité par Blandine Hénault et Sophie Louet)