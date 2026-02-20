JO 2026-Fillon Maillet au sommet du palmarès olympique français, désillusion pour le ski cross tricolore

par Vincent Daheron

Course après course, Quentin Fillon Maillet continue d'écrire sa riche histoire olympique en accumulant les médailles : il en a décroché une neuvième vendredi, en bronze sur la mass start, pour devenir le Français le plus récompensé aux Jeux olympiques, été et hiver confondus.

Il a également porté le total de la délégation française à 20 médailles aux Jeux de Milan-Cortina.

Le biathlète de 33 ans avait décroché cinq récompenses en six courses à Pékin en 2022, dont deux titres. Quatre ans plus tard, à Anterselva (Italie), il est monté sur quatre podiums en six épreuves, mais à trois reprises sur la plus haute marche.

Vendredi, sur la mass start, sa vitesse à ski a compensé ses quatre fautes sur le pas de tir. Ressorti en quatrième position après le quatrième et dernier tir, "QFM" a fondu sur l'Allemand Philipp Horn avant de l'attaquer dans la plus grande montée du parcours.

Trois jours après avoir égalé les escrimeurs Roger Ducret et Philippe Cattiau, et dépassé Martin Fourcade en ce qui concerne les Jeux d'hiver, il trône désormais seul au sommet du palmarès tricolore aux Jeux olympiques.

Le biathlon tricolore, qui totalise déjà 11 médailles dans ces Jeux, aura l'occasion de garnir davantage sa collection samedi avec la dernière course au programme : la mass start féminine.

La piste de Livigno (Italie) ne sourit décidément pas à la délégation française. Après la déception du snowboard cross la semaine dernière, avec une seule médaille de bronze, le ski cross français féminin n'est pas monté sur le podium vendredi.

Seule Tricolore en finale parmi les quatre au départ, grâce à une qualification à la photo-finish lors de sa demi-finale, Marielle Berger Sabbatel a échoué au pied de la boîte. Pour ses troisièmes et derniers Jeux olympiques, la skieuse de 36 ans signe tout de même sa meilleure performance après sa 19e place en 2014 à Sotchi (Russie) et sa 10e place en 2018 à Pyeongchang (Corée du Sud).

"Je suis triste mais je crois qu'il faut que je sois heureuse du parcours que j'ai fait", a-t-elle réagi sur France TV. "Ça fait 15 ans que je me bats pour être au plus haut niveau et aujourd'hui, je l'ai été quand même, parce que j'ai été en finale olympique."

Parmi les autres Françaises au départ, la vice-championne du monde en titre Jade Grillet-Aubert a été éliminée en demi-finales tandis que Mylène Ballet Baz et Anouck Errard ont été sorties en quarts de finale. L'équipe de France comptera sur les hommes pour obtenir une première médaille dans la discipline depuis le triplé masculin réalisé en 2014.

(Rédigé par Vincent Daheron, édité par Sophie Louet)